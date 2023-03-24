Фанат увірвався до будинку вагітної Ріанни, щоб освідчитися зірці

До будинку вдруге вагітної співачки Ріанни увірвався незнайомець, який хотів освідчитися їй.

Чоловік перетнув майже половину США, щоб дістатися до будинку зірки у Лос-Анджелесі, у якому вона мешкає разом з бойфрендом A$AP Rocky та однорічним сином. На порозі незнайомця одразу зустріла охорона та викликала наряд поліції.

Як розповіли правоохоронці TMZ, фанат хотів освідчитися Ріанні. Коли поліція приїхала на місце, чоловік не став сперечатися та погодився одягнути наручники та прослідувати на подальшу розмову зі слідчими. З рештою, з шанувальником була проведена бесіда та він пообіцяв більше не з'являтися біля будинку зірки.

Ріанна та A$AP Rocky / Фото: Associated Press

Зазначимо, що вже не вперше шалені прихильники намагаються увірватися до будинку Ріанни. 2018 року один фанат проник на територію маєтку, з намірами зайнятися сексом зі співачкою.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Ріанна очікує на появу другої дитини.

Читайте також: