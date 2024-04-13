До будинку відомої української ведучої у США увірвалися бандити

Знаменитість розповіла, що сталося та чи все з нею гаразд.

Відома українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська шокувала, що до будинку, де вона живе разом із сином, увірвалися бандити.

Знаменитість розповідала, що вийшла на подвір'я за водою. Раптом вона побачила вертольоти, що літають над їхнім будинком, та наряди поліції. Сусіди, що тікали, порадили Шаманській швидко повернутися до квартири та зачинитися, адже до їхнього будинку увірвалися бандити.

Аліна Шаманська з сином / Фото: instagram.com/shamankaa

"Зараз майже перша ночі, на вулиці над нами літають вертольоти. Коли я вийшла, побачила наряди поліції і сусідів, що пробігали повз, які сказали швидко заходити назад, над нами бандити. Я швидко забігла і зрозуміла, що щось відбувається. Бандити просто над нами. Копи приходили до нашої квартири, просвічували вікно і пішли далі. Вони не знають, що злочинці над нами", - шокувала блогерка.

Аліна Шаманська одразу зателефонувала приятелю. Він порадив їй вимкнути світло, зачинитися та заховатися у безпечному місці на випадок, якщо буде стрілянина. Тим часом приятель блогерки зв'язався з поліцією, аби передати їм інформацію про місцеперебування злочинців.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

"Я зателефонувала другові, він зв'язується з поліцією, аби передати їм цю інформацію. Він сказав зачинити всі двері і вікна, вимкнути світло та зайти до гардеробної для того, якщо раптом буде стрілянина, щоб між стінами і вікнами у вас була стіна", - поділилася Аліна.

Шаманська пояснила, що вони з сином мешкають на першому поверсі двоповерхового будинку. Бандити вдерлися саме на другий поверх. Блогерка зачинилася у своїй квартирі, однак замки там не надійні.

Будинок Аліни Шаманської / Фото: instagram.com/shamankaa

"У нас двоповерховий будинок, тобто мій поверх і поверх вище. Просто над нами у квартирі перебувають ці бандити. Я підставила під всі двері стільці. Не знаю, наскільки це допоможе. Щоб вибити цей замок і вікно, потрібно просто махнути кулаком чи плечем. Тут замок такий, як у вбиральнях", - розповіла ведуча.

Врешті, одного бандита затримали поліцейські. Іншому вдалося втекти, але копи охопили його і просять здатися. Аліна ж із сином нарешті змога вийти з гардеробної.

Син Аліни Шаманської / Фото: instagram.com/shamankaa

"Друг додзвонився у поліцію. Одного вже затримано копами. Інший ще в засідці, але вже не в нас над головою, а в сусідньому комплексі засів в чиїйсь квартирі…Він повністю охоплений поліцією. Тому можна виходити до квартири, але не далі…Копи зараз просять його здатися і вийти добровільно, але він не виходить", - поділилася блогерка.

Згодом Аліна Шаманська чула два постріли. Ведуча переконана, що перший був попереджувальний, поліцейські стріляли в повітря, а інший вже поцілив у замок, аби ввійти до будинку та схопити злочинця.

Єдиний захист, який був при собі в Аліни Шаманської / Фото: instagram.com/shamankaa

Блогерка зізналась, що не на жарт перелякалася, особливо за маленького сина. Нині Аліна Шаманська замислюється над тим, аби придбати зброю, щоб у разі чого захиститися.

"Треба дізнатися закон про зброю у цивільних в Каліфорнії, бо як я змогла б захистити сина, якби злочинці забігли б до нас і він би почав кричати", - зізналась Шаманська.

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