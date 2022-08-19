До Дня Незалежності Spotify створив спеціальний плейлист: Володимир Зеленський підтримав проєкт

Музичний стрімінговий сервіс Spotify розробив плейлист з піснями українських виконавців, а також виконавців з усього світу, які підтримують Україну.

Про ініціативу всесвітньо відомого музичного стрімінгового сервісу Spotify розповів президент України Володимир Зеленський.

За час повномасштабної війни з Росією багато українських і світових зірок долучилися до благодійних заходів, спрямованих на підтримку нашої держави. Разом із тим виконавці створювали і продовжують створювати нові пісенні хіти.

Об'єднати творчість співаків і допомогу вирішили на стрімінговій музичній платформі Spotify. Для цього команда сервісу створила плейлист за участі global friends of Ukraine — відомих світових виконавців, які популяризуватимуть проєкт серед західної аудиторії.

Для цього кожен артист запише відео із закликом підписатись та задонатити. Також артисти присвятять одну зі своїх пісень Україні, а трек буде закріплено у плейлисті.

Першим своє звернення до слухачів записав президент України Володимир Зеленський.

"Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ми вистояли, а голоси наших виконавців лунали в усьому світі. Боротьба триває, і сьогодні ми потребуємо вашої підтримки як ніколи. Дякую всім поціновувачам музики. Слухайте українську музику, поширюйте її та долучайтесь до нашої фандрейзингової платформи UNITED24", - сказав Володимир Зеленський.

Як зазначають автори ініціативи, створення плейлиста приурочене до Дня Незалежності України. В його описі міститься посилання на щомісячну підтримку України через UNITED24 на символічну суму в 24 долари. Зібрані кошти підуть на забезпечення напряму медичної допомоги.

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