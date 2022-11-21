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До квартири Трінчер увірвалася хамовита прибиральниця і довела співачку до панічної атаки

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1494
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До квартири Трінчер увірвалася хамовита прибиральниця і довела співачку до панічної атаки

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Зірка не очікувала такої поведінки від жінки.

Співачка Анна Трінчер та її чоловік Олександр Волошин показали, як до їхньої квартири прийшла прибиральниця і влаштувала подружжю скандал. 

У сторіз в Instagram Трінчер розповіла, що із нею та її коханим сталася несподівана ситуація, яка дуже її налякала. Як виявилося, подружжя шукало покоївку, яка б змогла допомагати їм по господарству.

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна та Олександр запросили одну з кандидаток на співбесіду до квартири, аж раптом жіночка почала кричати та ображати господарів. Відео з неприємної зустрічі з'явилося на сторінці Волошина. 

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

Жіночка на відео заявила, що Трінчер та Волошина нічим не займаються, назвала їх ледарями. Коли Олександр попросив пані покинути квартиру, вона почала прориватися до квартири і показувати, що у зіркових господарів не прибрано. 

Але, як виявилося пізніше, це був лише розіграш від друзів пари. Втім, самій Трінчер такий пранк не сподобався, адже співачка сильно злякалася.

"Ситуація була настільки жорстка, що у Ані знову сталася панічна атака", - розповів Волошин. 

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

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Дата публікації
Перегляди
1494
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