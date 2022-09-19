До маєтку Джастіна та Гейлі Біберів у Лос-Анджелесі увірвався незнайомець і влаштував погоню з поліцією

Співак Джастін Бібер та його дружина Гейлі опинилися в небезпеці.

У родині Джастіна Бібера сталася надзвичайна ситуація. До маєтку співака та його дружини Гейлі Бібер увірвався незнайомець.

Як повідомило видання TMZ, у суботу на ділянці подружжя з'явився незваний гість. Охорона помітила незнайомця в зоні барбекю, тому одразу ж спробувала його затримати і викликала поліцію. Втім, незнайомець почав тікати через високий паркан.

Разом із поліцією охорона співака вирушила в погоню за чоловіком, але спритний втікач невдовзі "загубився". Як незнайомець потрапив на територію елітного кварталу, що охороняється, теж невідомо.

На щастя, на цей момент Джастіна та Гейлі не було вдома - подружжя саме вирушило в невеличку відпустку.

Фото: instagram.com/justinbieber

Це вже не вперше, коли до будинку Джастіна Бібера намагаються вдертися крадії. Минулого року декілька незнайомців намагалися проникнути до володінь співака.

Для виконавця подібні ситуації вкрай небажані, адже через стрес у Джастіна можуть загострюватися проблеми зі здоров'ям. Нагадаємо, декілька місяців тому він повідомив про параліч половини обличчя.

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