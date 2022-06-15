До Мережі злили номер телефону чоловіка Корольової - путініста Тарзана

Українська журналістка та піарниця Анна Салата "злила" до Мережі номер телефону палкого прихильника Путіна, чоловіка Наташі Корольової Тарзана.

Салата дізналася номер Тарзана із власних джерел та написала путіністу, утім відповіді від нього вона так і не отримала.

Тож піарниця у своєму Telegram-каналі "злила" номер актора та запропонувала користувачам написати йому все, що вони про нього думають.

"Для чоловіка Наташі Корольової, пана Тарзана я приготувала чудовий пранк. Але цей старий п*дик не відповідає мені вже три дні. Самі йому пишіть, я образилася: +7 (903) 743-31-01", - написала Анна.

Тарзан і Наташа Корольова

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну деякі російські знаменитості показали свою сутність та почали підтримувати російського диктатора. Тож до Мережі почали зливати їхній номери в рамках флешмобу - "зателефонуй друзям Путіна"

Сам же Тарзан підтримав війну та російських окупантів, які вбивають українців. Ба більше, він заявив, що сам готовий взяти до рук зброю, якщо це буде потрібно.

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