До побачення, "Євробачення": з чого почався та чим завершився скандал навколо Alina Pash

До побачення, "Євробачення": з чого почався та чим завершився скандал навколо Alina Pash

Наразі невідомо, хто представить Україну на "Євробаченні-2022".

Нацвідбір на "Євробачення-2022" можна сміливо назвати найскандальнішим за останні роки.

Так, точився скандал навколо фіналісти, а потім й переможниці відбору, співачки Alina Pash. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, з чого все розпочалося та чим завершилося.

Інтерв'ю Катерині Осадчій щодо поїздки до Криму

24 січня організатори Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2022" оголосили імена фіналістів. Серед них – Alina Pash із піснею "Тіні забутих предків". Чимало юзерів обурилися такому вибору, оскільки пригадали виступ співачки в окупованому Криму. Відомо, що 2015 року знаменитість дала концерт на весіллі українки.

Юзери вказали на інтерв'ю Паш Катерині Осадчій, де вона підтвердила ведучій, що перетнула кордон з Росії – летіла до Криму з Москви.

"На рахунок того, як ми туди летіли, на жаль, я не могла коригувати цей момент і була безсила у цьому випадку. Будучи тоді не такою медійною персоною, я не могла думати про такі наслідки, які можуть потім вилізти", – прокоментувала Аліна 2019 року.

Обурені користувачі звинувачували виконавицю у порушенні законодавства України.

На звинувачення у невідповідності вимогам Нацвідбору відповіли організатори конкурсу – Суспільний мовник. В офіційній відповіді було зазначено, що Суспільне не має доказів порушення правил відбору: "Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України і вимоги конкурсу: виступ 2015 року відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України".

Пояснення Аліни Паш щодо поїздки до Криму та Москви

Згодом, виступила з офіційною заявою і сама Аліна. Вона зазначила, що ніколи цих правил не порушувала, тобто ніколи не перетинала кордон Криму з боку Росії̈.

А на "Радіо Промінь" знаменитість сказала, що не літала тоді на півострів, а їхала автобусом з України. Щодо інтерв'ю Катерині Осадчій, де Аліна підтвердила, що перетнула кордон з Росії, вона пояснила, що обмовилася, бо не правильно зрозуміла запитання.

Alina Pash / instagram.com/alinapash

Втім, співачка зазначила, що у Москві вона все ж була, але за місяць до концерту, на пересадці, коли поверталася зі Стамбулу. За її словами, саме ці дві події вона переплутала.

"Склалося хибне враження, що я туди залітала. Ні, це не так було. А там, де Катерина Осадча мене запитує, що з'явилася інформація в Мережі… Тоді я не зрозуміла нормально запитання, і відповіла скомкано, незрозуміло… Виявилося, що з цього всього зробили мене якоюсь ненависницею, сепаратисткою, яка взагалі підтримує всю цю політику агресора. Ви здуріли?" – прокоментувала Pash.

Крім того, Alina Pash зізналася, що цей скандал вважає "заказухою". Зірка переконана, що точно комусь заважає, оскільки 90% коментаторів пишуть із новостворених фейкових сторінок.

Акція протесту у день фіналу

У день фіналу Нацвідбору, 12 лютого, активісти влаштували акцію протесту проти Alina Pash. Люди прийшли з плакатами до Центру культури та мистецтва НАУ, де і відбувалося шоу. Близько 30 людей прийшли з плакатами та вимагали, щоб артистка не була представницею України в Італії. Вони скандували "Ганьба Аліні Паш" та "Чесний вибір". Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналі MUZVAR.

Alina Pash та гурт Delicious Ladies

Після того, як співачку оголосили переможницею Національного відбору, у Мережі розгорівся новий скандал. Так, юзери почали ширити архівні афіші з анонсами виступів у Росії гурту Delicious Ladies, у якому Аліна була учасницею. Користувачі стали публікували фото, які нібито "підтверджують", що Паш виступала в РФ, коли вже почалася війна 2014 року. Зокрема, Delicious Ladies гастролював 26 квітня в Липецьку, 9 травня в Калінінграді та 21 червня в Сургуті.

Втім, як виявилося у квітні 2014-го Паш покинула колектив і до кавер-гурту прийшла нова вокалістка Лідія Скорубська, яка зараз відома як Lida Lee. Попри це, до серпня в афішах використовували фото з Паш.

Фейкова довідка

Згодом Паш заявила, що у підтвердження того, що їхала автобусом до Криму 2015 року, вона надала довідку Суспільному перед фіналом нацвідбору.

"Пересічені кордони. Все є у "Суспільного", можете запитати, всі є повноцінні оригінали довідок і так далі. Повірте, це було складно. Це було 2015 року. Мені довелося давати запит, для того, щоб мені повірили, що я не жираф. Це бісить", - пояснила Паш у "Світському житті".

Втім, активіст Сергій Стерненко заявив, що довідка артистки про поїздку до Криму – підробка.

"Я маю дуже серйозні та обґрунтовані підстави стверджувати, що "довідка", оприлюднена командою Аліни Паш, є підробленою. З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 року Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта. Так, громадянка України Аліна Іванівна Паш 11.08.2015 рейсом Київ-Москва покинула територію України. Повернулась вона назад авіарейсом Домодєдово-Київ лише 14.08.2015. У окупованому Криму вона перебувала 12.08.2015. Відповідно, після прибуття до Москви, скориставшись російськими авіалініями, співачка потрапила до окупованого Криму, порушивши правила перетину державного кордону України", – написав блогер.

Зі свого боку, Суспільний мовник відреагував на це та звернувся до ДПСУ для перевірки довідки, наданої командою Alina Pash.

У результаті, довідка про те, що Паш в'їжджала до Криму з боку України – дійсно виявилася фейковою. І її, за словами Паш, Суспільному надав член її команди, бо у той час вона хворіла і не могла отримати її особисто.

"Що бачила я? Довідку. На вигляд – офіційну. В ній були справжні дати в'їзду до тимчасово окупованого Криму, правильно вказаний КПВВ "Чаплинка", через який я перетинала адміністративний кордон. Підстав вважати, що довідка не є справжня, ніхто з команди не мав. Яким саме чином, як та звідки член нашої команди міг отримати документ, який був наданий Суспільному, наразі невідомо", – написала вона у своєму Instagram.

Потім співачка самостійно звернулася до Держприкордонслужби з запитом надати їй довідку. Однак дані про перетинання кордону/адмін. межі з Кримом прикордонники зберігають п'ять років. Оскільки візит Паш у Крим був 2015-го, цей термін давно минув.

instagram.com/alinapash

Також виконавиця перепросила за скандал та заявила, що розриває контракт зі своїм директором і цим вже займаються юристи.

Маршрути поїздок Alina Pash за 2015-2016 рік

Активіст Сергій Стерненко також показав, як Alina Pash летіла з Москви до Криму 2015 року. З власних джерел він встановив, що 11.08.2015 Аліна Паш з Києва вилетіла у Москву. 12.08.2015 з Москви Паш прилетіла до окупованого Криму. 14.08.2015 з Домодєдово прилетіла до Києва.

Дискваліфікація Паш з конкурсу

За годину після скандалу з довідкою Аліна зробила офіційну заяву про те, відмовляється представляти Україну на міжнародному конкурсі.

"З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі "Євробачення". На жаль. Мені справді дуже жаль. Ми зв'яжемося із Суспільним та підпишемо всі необхідні документи", – повідомила вона.

Втім, як виявилося, не Аліна зняла свою кандидатуру, а оргкомітет дискваліфікував артистку.

"Пункт 3.4. Правил Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення–2022 передбачає, що у разі встановлення Суспільним факту подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, Суспільне має право припинити участь у Відборі учасника в будь-який час", - йдеться у повідомленні.

suspilne.media

Хто представить Україну на "Євробаченні-2022"?

Наразі невідомо, чи відправлять представляти Україну на "Євробаченні-2022" срібного призера нацвідбору, гурт Kalush Orchestra. Мовник оголосив про збори 18 лютого, на яких і вирішиться подальша доля України цьогоріч на "Євробаченні".

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