Лайливе звернення до Пугачової з'явилося на "Останкіно": "Алла, де чоловіка про*бала"

Російській співачці Аллі Пугачовій дорікають через приїзд до Москви без Максима Галкіна.

Повернення Алли Пугачової до Росії викликало хвилю критики на її адресу з боку пропагандистів. До того ж, чоловік співачки Максим Галкін, який виступив проти війни в Україні, повертатися на батьківщину не квапиться.

Антивоєнна позиція зіркового подружжя настільки розлютила путіністів, що вони знову спробували публічно зачепити Пугачову за живе. В центрі Москви, на стіні телецентру "Останкіно", з'явилося світлове лайливе звернення до співачки.

"Алла, де чоловіка про*бала?" - було написано на будівлі.

Це вже не вперше, коли до Пугачової пишуть подібні звернення. У травні на тому ж місці красувався інший красномовний напис: "Алла, добре, що ти втекла. Алла, ти давно тут усіх за*бала!".

Однак відповідати на подібні "повідомлення" у свій бік Пугачова не поспішає. Виконавиця вирішила звертатися до своїх кривдників особисто. Нещодавно Пугачова висміяла у своєму Instagram пропагандистів Соловйова та Міхалкова.

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