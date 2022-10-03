До Пугачової звернулися з телецентру "Останкіно" після її від'їзду з Росії: "Нах*я приїжджала?"

Путіністи вкотре продемонстрували свій "високий" рівень інтелекту та нецензурно звернулися з будівлі московського телецентру "Останкіно" до співачки Алли Пугачової.

Жителі країни-агресорки, схоже, не можуть заспокоїтися через те, що виконавиця Алла Пугачова не підтримує розв'язану Росією війну в Україні.

Зокрема, після того, як артистка поїхала з РФ, до неї вкотре нецензурно звернулися з будівлі телецентру "Останкіно".

На відеопроєкції транслювали наступне: "Алло, так нах*я ти взагалі приїжджала?".

Лайливе звернення до Алли Пугачової

Зазначимо, це вже не вперше, коли до Алли Пугачової нецензурно звертаються з будівлі телецентру "Останкіно". Зокрема, у травні співачку лайливо послали: "Алло, як добре, що ти втекла. Алло, ти давно тут усіх за*бала".

У вересні артистці дорікнули через приїзд до Москви без Максима Галкіна. Антивоєнна позиція зіркового подружжя настільки розлютила путіністів, що вони знову спробували публічно зачепити Пугачову за живе. В центрі Москви, на стіні телецентру "Останкіно", з'явилося світлове лайливе звернення до співачки: "Алла, де чоловіка про*бала?".

Сама Пугачова поки не прокоментувала звернення путіністів, лише після першої спроби її публічно образити знаменитість зазначила: "Чим нижчий інтелект, тим голосніші образи".

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