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До синів Тараса Тополі, що почали навчання у США, з подарунками завітала поліція

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До синів Тараса Тополі, що почали навчання у США, з подарунками завітала поліція

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, де зараз навчаються його діти.

Співак Тарас Тополя, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, у своєму Instagram показав фотографію двох синів, що зараз перебувають в США разом з мамою та молодшою сестричкою.

Як розповів шанувальникам зірковий тато, їхні зі співачкою Alyosha діти успішно почали новий навчальний рік у Нью-Джерсі. 

Однак на передодні Дня знань до Марка та Романа завітали працівники місцевої поліції. Як виявилося, у американському містечку є добра традиція - правоохоронці дарують першокласникам подарунки з нагоди нового навчального року. Серед усіх учнів поліцейські особисто обирають дітей, яким цьогоріч потрібна така підтримка. 

Сини Тараса Тополі / © instagram.com/tarastopolia
Сини Тараса Тополі / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Цього року Марко і Роман отримали шкільні портфелі з приладдям, подарунки були вручені поліцейськими особисто. Так працює добро! На одному континенті ти допомагаєш діткам, на іншому - допомагають твоїм", - написав Тополя. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2236
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