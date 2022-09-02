До синів Тараса Тополі, що почали навчання у США, з подарунками завітала поліція

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, де зараз навчаються його діти.

Співак Тарас Тополя, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, у своєму Instagram показав фотографію двох синів, що зараз перебувають в США разом з мамою та молодшою сестричкою.

Як розповів шанувальникам зірковий тато, їхні зі співачкою Alyosha діти успішно почали новий навчальний рік у Нью-Джерсі.

Однак на передодні Дня знань до Марка та Романа завітали працівники місцевої поліції. Як виявилося, у американському містечку є добра традиція - правоохоронці дарують першокласникам подарунки з нагоди нового навчального року. Серед усіх учнів поліцейські особисто обирають дітей, яким цьогоріч потрібна така підтримка.

Сини Тараса Тополі / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Цього року Марко і Роман отримали шкільні портфелі з приладдям, подарунки були вручені поліцейськими особисто. Так працює добро! На одному континенті ти допомагаєш діткам, на іншому - допомагають твоїм", - написав Тополя.

Читайте також: