До сліз та мурашок: Pianoбой зняв кліп у порожньому аеропорту "Бориспіль" та показав дружину

Дмитро Шуров та гурт Pianoбой випустили нову композицію "Триматись своїх" та емоційний кліп на неї.

Пісня "Триматись своїх" була написана Дмитром Шуровим рік тому. Як зізнався лідер Pianoбой, перший місяць після повномасштабного вторгнення РФ до України він взагалі не міг думати про музику.

"Від неї розривало серце й одразу душило сльозами. Мій дім та студія на півдні Києва тоді були у міліметрі від знищення. Але коли окупантів відкинули від Києва, я почав зустрічатись із військовими, лікарями, поліцією, комунальниками, людьми, які змушені жити у метро та ховатись по бомбосховищах. І відчув, наскільки потужною є музика під час війни", - розповів Шуров.

Він розповів що хор, який чутно у пісні, записали навесні у Львові біженці з усієї країни.

"Соло на гітарі записав 20 лютого, напередодні війни, наш гітарист Сергій Гризлов, який зараз воює на сході України. Решта з Pianoбой - я та Гріша Олійник - майже нон-стоп подорожуємо з концертами для військових, медиків та з благодійними концертами в Україні та за її межами", - додав музикант.

Кліп на пісню знімали у аеропорту "Бориспіль", а режисеркою виступила Даша Ши.

"Аеропорт - енергетично абсолютно сакральне місце. Це ворота у світ, наш зв'язок з цивілізацією, вікно можливостей. Цей термінал KBP - знайоме майже кожному українцю місце глобальної любові та надії. Звідси ми стільки разів літали у прекрасні подорожі, відпустки, на гастролі та змагання. Саме тут ми зустрічали наших близьких, друзів та коханих після довгої розлуки. Тут ми пили каву або шампанське о шостій ранку, випадково зустрівши друзів, тут ми почувалися щасливими. Було дещо дико ходити порожніми залами, грати на пустій злітній смузі, бачити ескалатори та багажні доріжки без людей та без валіз. Ми бачили сльози на очах у працівників аеропорту, коли зала відправлення вперше наповнилась людьми, які знімались у фінальній сцені. Вважаю дуже символічною саме цю локацію для кліпу про єднання українців", - прокоментував Шуров.

До речі, у цьому кліпі Дмитро зняв й свою дружину Ольгу.

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