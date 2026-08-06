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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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До України раптово прибув зірковий росіянин: Юрко Юрченко гнівно розніс його "хорошу" позицію

Артист заявив, що не визнає поняття "хороших росіян", навіть якщо вони відкрито засуджують війну проти України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Юрко Юрченко, Максим Покровський

Юрко Юрченко, Максим Покровський

Український музикант і військовослужбовець Юрко Юрченко (Юркеш) різко відреагував на приїзд до України фронтмена російського гурту «Ногу свело!» Максима Покровського.

Свою позицію артист висловив на сторінці у Facebook. Юрченко наголосив, що не сприймає поняття «хороших росіян» навіть тоді, коли представники РФ публічно засуджують війну та підтримують Україну.

За словами військового, після всього, що Росія зробила в Україні, будь-які прояви симпатії до російської культури чи її представників є неприйнятними. Він також закликав українців не забувати про щоденний російський терор і висловився максимально категорично.

Допис Юрка Юрченка про Максима Покровського / © facebook.com/Yurcash

Допис Юрка Юрченка про Максима Покровського / © facebook.com/Yurcash

«Немає, не існує „хороших рускіх“! Допоки моє Сонце не погасне — ви мої вороги навіки! Всі! Без винятку! Вся ваша культура, мова, історія і все, що повʼязано з вами, має бути знищено! Всі, хто підтримує цю нечисть, „хорошу“ чи погану — мої вороги! Навіки! Допоки моє Сонце не погасне!» — різко написав артист-військовий.

Нагадаємо, лідер гурту «Ногу свело!» Максим Покровський кілька днів тому вперше за 15 років приїхав до України. Під час першої ж ночі у Києві він разом із командою пережив масовану російську атаку, спускався до укриття та згодом поділився своїми емоціями, засудивши дії країни-агресорки. Ще від початку повномасштабного вторгнення музикант відкрито критикує політику Кремля та залишив Росію.

До слова, це не перший випадок, коли Юрко Юрченко публічно висловлює жорстку позицію щодо будь-яких проявів співпраці з росіянами. Нещодавно музикант-військовий також розкритикував фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі, де на одній сцені виступали українські та російські артисти. Тоді він назвав захід «шабашем» і також вичерпно пояснив свою позицію.

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