До "Євробачення-2026" може доєднатися ще одна країна: що про неї відомо

"Євробачення-2026" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Ювілейне, 70-те "Євробачення" може стати особливим — адже серед його учасників вперше за довгий час може з’явитися нова країна.

Так, музичне змагання, яке зазвичай об’єднує країни Європи, може вийти на новий рівень і запросити представників Північної Америки, а саме — Канаду. Як стало відомо з бюджетного звіту Канади на 2025–2026 роки, уряд планує модернізувати мандат національної телерадіомовної корпорації CBC/Radio-Canada. Одним із напрямків розвитку там прямо зазначено — "розглянути можливість участі у конкурсі Євробачення".

Згідно з документом, CBC/Radio-Canada отримає близько 150 мільйонів доларів, щоб посилити свою незалежність, розширити міжнародну співпрацю та стати ближчою до глядачів. Серед ініціатив — імовірна участь країни у музичному конкурсі, яке вже понад півстоліття дивляться сотні мільйонів людей по всьому світу.

Частина бюджетного звіту Канади на 2025–2026 роки / © скриншот

Хоча Канада поки що не є повноправним членом Європейської мовної спілки (EBU), вона має статус асоційованого учасника. Якщо ж організатори "Євробачення" офіційно запросять Канаду, це відкриє двері до дебюту країни на сцені конкурсу. Так, 2024 року на "Євробаченні" з’явилася Австралія.

До слова, попри те, що Канада офіційно ще не брала участі в "Євробаченні", її артисти вже залишили слід в історії конкурсу. Найяскравіший приклад — легендарна Селін Діон, яка 1988 року принесла перемогу Швейцарії.

Нагадаємо, нещодавно на "Євробаченні-2026" глядачів чекає несподіване повернення — одна з країн, яка кілька років тому відмовилася від участі, знову виходить на сцену конкурсу. Організатори вже підтвердили, що держава готується відправити свого представника у боротьбу за перемогу.