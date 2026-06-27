До "Євробачення" приєдналась нова країна, яка ніколи ще не брала участі в конкурсі

Кубок "Євробачення" / © eurovision.com

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До міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" приєдналась нова країна, яка раніше ще жодного разу не брала участі.

Йдеться про Канаду. Так, канадський мовник CBC/Radio-Canada від 1950 року був асоційованим членом Європейської мовної співки (EBU). Проте 25 червня відбулась 96-я Генеральна асамблея EBU у Празі. Там піднімалось й питання, що стосувалось Канади. Отже, шляхом голосування канадський мовник став повноправним членом Європейської мовної спілки.

Таким чином Канада отримала доступ до всього спектра можливостей співпраці в межах EBU. Це, зокрема, спеціалізовані мережі для членів організації, присвячені розслідувальній журналістиці, перевірці фактів, цифровим новинам і роботі з даними, а також сервіси Eurovision News Exchange та Euroradio Music Exchange.

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Канада може стати учасницею «Євробачення» / © pixabay.com

Окрім того, Канада може й дебютувати на самому пісенному конкурсі. Це може статися й 2027 року. Проте, наразі, про це мови не йдеться. Якщо Канада й дійсно стане учасницею «Євробачення», то це буде не перша країна, яка не розташована в Європі, але їй дозволили приєднатися до пісенного конкурсу. Раніше крок на зустріч зробили Австралії. Від 2015 року країна бере участь у «Євробаченні».

Нагадаємо, цьогоріч пісенний конкурс відгримів у Відні. Перемогу там здобула співачка з Болгарії DARA. Нещодавно вона потрапила у скандал, оскільки опинилась в лайнапі фестивалю з росіянами.

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