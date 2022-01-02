Добринін показав, який коштовний подарунок зробив Квітковій на Новий рік

Зірка відповідально обирав подарунок.
Український ведучий Микита Добринін ретельно обирав подарунок для своєї коханої, Даші Квіткової, на Новий рік.
Оскільки його дружина - блогерка, Микита вирішив подарувати їй такий презент, який вона б могла використовувати як для для роботи, так і у свій вільний час.
До слова, ведучий в Instagram-stories показав, що подарував своїй коханій на Новий рік дрон.
"А це мій подарунок дружині. Будемо під час подорожей знімати крутий контент на новий дрон", - поділився ведучий.
До речі, 30 грудня Микита Добринін відсвяткував 34-річчя. Даша вирішила підготувати подарунок чоловіку заздалегідь. Так, Квіткова подарувала Добриніну годинник.
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