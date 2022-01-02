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Добринін показав, який коштовний подарунок зробив Квітковій на Новий рік

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Добринін показав, який коштовний подарунок зробив Квітковій на Новий рік

Микита Добринін та Даша Квіткова / instagram.com/kvittkova

Зірка відповідально обирав подарунок.

Український ведучий Микита Добринін ретельно обирав подарунок для своєї коханої, Даші Квіткової, на Новий рік.

Оскільки його дружина - блогерка, Микита вирішив подарувати їй такий презент, який вона б могла використовувати як для для роботи, так і у свій вільний час.

До слова, ведучий в Instagram-stories показав, що подарував своїй коханій на Новий рік дрон.

Микита Добринін подарував Даші Квітковій на Новий рік дрон / © instagram.com/nikitadobrynin
Микита Добринін подарував Даші Квітковій на Новий рік дрон / instagram.com/nikitadobrynin

"А це мій подарунок дружині. Будемо під час подорожей знімати крутий контент на новий дрон", - поділився ведучий.

До речі, 30 грудня Микита Добринін відсвяткував 34-річчя. Даша вирішила підготувати подарунок чоловіку заздалегідь. Так, Квіткова подарувала Добриніну годинник.

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