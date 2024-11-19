Документальний фільм "Герць українських фанатів": вийшов офіційний трейлер

У Мережі з'явився офіційний трейлер фільму "Герць українських фанатів".

Документальний проєкт режисера Олександра Брагіна розповідає про людей, яких об'єднує любов до футболу та України. Офіційна прем'єра картини запланована на 2025 рік.

Документальний фільм "Герць українських фанатів" розповідає про футбольних фанатів у вирі переломних для України подій, напередодні повномасштабного вторгнення. Це історія не тільки про стадіони та матчі, а й про людей з незламним козацьким духом. Ця картина – про субкультуру, яка виходить далеко за межі футболу. Герої фільму – вболівальники провідних футбольних клубів України – зараз майже всі служать у лавах Збройних сил України.

"Знімальний процес фільму тривав увесь 2021 рік, завершили ми його за місяць до повномасштабного вторгнення. Деякі речі, які були незрозумілими 2021 року, 2024-го стають чіткішими та зрозумілішими…В цьому й полягає певна магія нашої історії. Триває війна, багато українських футбольних фанатів захищають Україну в лавах ЗСУ. Я впевнений, що після війни роль фанатів в новітній історії держави буде ретельно досліджуватися істориками, соціологами, політологами… І є відчуття, що наше документальне дослідження займатиме у цьому ряду не останнє місце. Головною цінністю цього фільму є сам факт фіксації історії", - коментує режисер картини Олександр Брагін.

Нагадаємо, незабаром відбудеться прем'єра новорічної комедії "Потяг у 31 грудня". Раніше творці стрічки представили перший тизер, саундтреком до якого стала пісня співачки Klavdia Petrivna.

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