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Дьомін обурився, що українці дякують Галкіну негативну реакцію на обстріл окупантами Чернігова

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Дьомін обурився, що українці дякують Галкіну негативну реакцію на обстріл окупантами Чернігова

Слава Дьомін, Максим Галкін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведучий пояснив свою думку.

Український ведучий Слава Дьомін обурився, що українці дякують російському гумористу Максиму Галкіну за підтримку та негативну реакцію на ракетний обстріл окупантами Чернігова.

За слова Дьоміна, він не розуміє такого захоплення шоуменом. Ведучий переконаний, що дописи Галкіна ні на що не впливають. Якби гуморист зробив так, аби окупанти припинили запускати ракети по мирним містам та селищам України, то тоді б і сам йому подякував.

Максим Галкін про ракетний удар по Чернігову / © instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкін про ракетний удар по Чернігову / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Всі так захопливо пишуть про те, що Максим Галкін написав допис про Чернігів! Дякують йому, обіймають у коментарях… А нам що з того? Чого ви так тішитесь цьому допису? Якщо Макс або інші іноагенти зможуть зібрати людей і зробити так, щоб ці контрацептиви не запускали літаки в наших дітей, тоді я поаплодую йому і подякую. А поки ці дописи нічого не дадуть ні нам, ні їм. Це моя думка. І я маю на неї право", - висловився Дьомін.

Слава Дьомін висловився про Максима Галкіна / © instagram.com/slavademin_official
Слава Дьомін висловився про Максима Галкіна / Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведучий також наголосив, що він не проти такої підтримки, а лише дивується реакції українців на такі дописи. Дьомін наголосив, що це жодним чином не вплине на свідомість росіян.

"А сторіз не проти підтримки, а про те, що я не розумію нашого захоплення цими дописами. Напевно, дехто з нас досі сподівається, що в їхньої більшості ввімкнеться голова, і вони припинять думати телевізорами", - додав Дьомін.

Слава Дьомін висловився про Максима Галкіна / © instagram.com/slavademin_official
Слава Дьомін висловився про Максима Галкіна / Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, 19 серпня окупанти ракетами обстріляли Чернігів. Ворожий снаряд влучив у центр міста, поруч з драмтеатром, та забрав життя сімох невинних людей, серед яких 6-річна дитина. Максим Галкін відреагував на обстріл окупантами Чернігова та прокоментував загибель дівчинки.

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Дата публікації
Перегляди
1090
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