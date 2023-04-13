Дьомін підтвердив, що екс"ВІА Гра" Міша Романова закрутила роман з помічником Зеленського

Ведучий Слава Дьомін виріши розставити точки над "і" у питанні, чи справді ексучасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова перебуває у стосунках з Алексом Роднянським.

У програмі "СлаваПРО" Дьомін підтвердив, що це правда. Не так давно ведучий брав інтерв'ю у артистки, на яке вона прийшла разом з Роднянським. Слава поділився, що Алекс поводився настільки скромно, що він не одразу зрозумів, що він хлопець Романової.

"Потім ми познайомилися ближче і можна сказати, що Саша справив дуже приємне враження. А ще мені дуже сподобалося, як пара дивилася одне на одного і видно, що це таке справжнє кохання", - сказав Дьомін.

Зазначимо, що у жовтні минулого року Романова розповіла, що більше не самотня. Втім, свого бойфренда Міша не квапилася представляти шанувальникам. Не так давно співачка ділилася, як познайомилася з коханим. Артистка розповідала, що вона закохана і дуже щаслива.

Міша Романова з бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Згодом у Мережі з'явилася інформація, що Міша зустрічається з сином відомого кінопродюсера Олександра Роднянського Алексом Роднянським. За фахом чоловік економіст. 2019-го року у пресі обговорювали, що Алекс став головним економічним радником президента Володимира Зеленського.

Читайте також: