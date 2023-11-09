Дьомін показав переписку з Потапом і розсекретив місцеперебування репера

Ведучий вже не раз запрошував продюсера на інтерв'ю.

Український ведучий Слава Дьомін оприлюднив переписку з продюсером і репером Потапом.

Зробив це Дьомін після новини про те, що Потап перебуває у Дубаї, де засвітився у компанії російських артистів. У скрині з перепискою Слава пише Потапу, що все ще сподівається з ним зробити інтерв'ю. На що репер відповідає Дьоміну: "Я не проти. За кордоном зараз. Повернусь і будемо робити".

Переписка Слави Дьоміна з Потапом / Фото: instagram.com/slavademin_official

Під цим скрином їхньої переписки Дьомін зазначив, що якщо Потап все ж таки дійде до нього на інтерв'ю, то тоді допитливі юзери отримають відповіді на всі запитання, які їх так давно цікавлять.

Нагадаємо, що днями у Мережі розповсюдилося відео, на якому репер та продюсер Потап у Дубаї засвітився в компанії росіян. Цей ролик зняла дружина-росіянка учасника російського гурту "Иванушки International" Кирила Туриченка. Потап це скандальне відео наразі залишив без коментарів.

Тим часом співачка Анастасія Приходько розкритикувала Потапа через його поведінку і звинуватила продюсера в нещирості.

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