Дьомін відреагував на різку критику з боку кума Топольського: "Він заблокував мене і мого сина"

Телеведучий Слава Дьомін поділився новими подробицями свого конфлікту з кумом, екс"холостяком" Алексом Топольским.

Шоумен отримав багато повідомлень від своїх підписників про конфлікт з другом дитинства. Зокрема, заяву Топольського про те, що саме Дьомін став причиною їхньої сварки.

На такі висловлювання телеведучий відреагував у своїй програмі "Слава Про". Як розповів Дьомін, він опинився в "чорному списку" свого друга у соцмережах.

"За його словами, я, як друг, не зміг порадіти за його успіхи, а от проблемам навпаки радів... Відповідати на таке я не буду, не хочеться, щоб ви ще більше розчарувалися в цій людині. Єдине, що я помітив, що Алекс заблокував мене в Instagram", - розповів шоумен.

Фото: instagram.com/alex_topolsky

Також Топольський заблокував у Мережі і свого похресника, 13-річного сина Дьоміна. За словами ведучого, кум взагалі забув про те, що він хрещений

"А ще заблокував мого сина. Нагадаю, що мій син - його похресник, про якого він так тепло відзивався у себе у соцмережах і на проєкті "Холостяк". А ще, коли він давав інтерв'ю і відповідав, хто в нього залишився в Україні, про похресника він не згадав. Але ми до цього вже звикли", - сказав Дьомін.

Слава Дьомін з сином / Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, що раніше Слава Дьомін розповів, що після проєту "Холостяк-12" припинив спілкуватися з другом дитинства. За словами ведучого, в них були різні погляди на життя.

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