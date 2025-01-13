Дьомін вперше заявив про симпатію до учасниці шоу "Холостяк" і як залицявся до неї

Ведучий Слава Дьомін зробив неочікуване зізнання про своє особисте життя.

Знаменитість під час інтерв'ю з фіналісткою "Холостяка", тарологинею Анастасією Юзьвак зізнався, що мав симпатію до однієї з її конкуренток на шоу. І хоч Слава не розкриває її імені, утім каже, що почуття до дівчини зародилися на постшоу. Так, після знімань він запропонував їй піти на каву. Зрештою, це нічим не закінчилося. Все тому, що учасниця реаліті одразу дала знати Дьоміну, що між ними роман неможливий, бо вона має хлопця.

"Після одного з епізодів проєкту "Холостяк", де я був експертом в постшоу, мені дуже сподобалася одна дівчина. Я написав цій дівчині повідомлення і запросив її на каву. Ця дівчина мені сказала: "Дякую, так, якщо просто піти на каву, то ок, але якщо це для того, щоб продовжувати і розвивати стосунки, то ні, тому що я вже в нових стосунках", - поділився Дьомін.

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Цікаво, що Юзьвак намагалася все ж розкрити секрет Дьоміна та припустила, що це могла бути блогерка Настя Анісімова. Проте ведучий уникнув підтвердження чи спростування інформації й лише зашарівся.

Нагадаємо, нещодавно між головним героєм "Холостяк" Тереном і його обраницею Інною Бєлєнь розгорівся скандал через російську мову. У публічне непорозуміння втрутився ведучий шоу Григорій Холостяк і припустив, чи буде пара разом після сварки.

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