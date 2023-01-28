Дьомін згадав, як Віктор Павлік голяка бігав у нього на дні народження: "Я бачив його "шикидим"

Український ведучий Слава Дьомін пригадав кумедний інцидент, який стався на його дні народження у Тернополі.

Коли це було, ведучий говорити не став. Проте Дьомін пригадав, що тоді він зібрав друзів у сауні, аби відгуляти свято. У той же день в Тернополі був і співак Віктор Павлік, який долучився до святкування і приїхав до Дьоміна у сауну.

"Колись у мене був день народження, це був Тернопіль. Ми постійно згадуємо цю історію з ним. Він був теж у Тернополі, він прийшов до мене на день народження, а ми святкували, як не дивно, в сауні. Там був великий басейн. Він каже: "Слухай, так хочеться поплавати". Кажу: "Так плавайте". "Плавок нема". Я кажу: "То плавайте в шортах, що є". Він каже: "Не хочу в шортах". Знімає повністю труси… Я пам'ятаю, у мене на дні народження плаває в басейні голий Віктор Павлік. Я бачив шикидим Віктора Павліка", - пригадав з усмішкою історію з дня народження Дьомін.

Віктор Павлік / Фото: facebook.com/vpavlik100

Нагадаємо, раніше Слава Дьомін відверто зізнався, хто з російських зірок-чоловіків пропонував йому одностатеві стосунки та секс.

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