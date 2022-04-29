Don't F*ck with Ukraine: Макс Барських присвятив нову пісню ЗСУ та народному спротиву

Співак Макс Барських випустив нову композицію англійською мовою під назвою Don't F*ck with Ukraine, яку присвятив нашим захисникам та мужності українського народу.

Прем'єра синглу відбулася завдяки європейському дистриб’ютору. За словами Барських, після ліричної воєнної колискової "Буде весна" співакові захотілось створити такий інтернаціональний трек, який покаже силу українців усьому світові.

Тому, крім куплетів англійською, особливу увагу привертає український фольклор, написаний без цензури, але з елементами гумору, який Максу вдалося записати у Львові.

"Багато хто з самого початку не вірив в Україну, і думали, що наш народ зламається, а наша армія буде недостатньо сильною та мужньою. Однак, вже третій місяць поспіль наша держава героїчно бореться з російським нашестям. І цей прецедент змінює не лише нашу країну, але й увесь світ. Наш приклад покликаний заражати інші народи", - коментує Макс.

Нова пісня Барських присвячена українським військовим, честь і мужність яких вражає співака особисто. Також вона стосується і народного спротиву, завдяки якому світ є свідком народження єдиної сили України.

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