Дональд Трамп різко пройшовся по Джорджу Клуні: актор в'їдливо йому відповів

Джордж Клуні та Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп різко пройшовся по голлівудському актору Джорджу Клуні.

Зокрема, політик висловився про отримання артистом громадянства Франції. Як повідомляє Hollywood Reporter, Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social зрадів цій новині. Він назвав Джорджа Клуні та його дружину Амаль «найгіршими політичними прогностиками». Також Трамп заявив, що у Франції, яку обрав для проживання актор, жахлива ситуація зі злочинністю через імміграційну політику.

«Гарні новини! Джордж та Амаль Клуні, двоє найгірших політичних прогностиків усіх часів, офіційно стали громадянами Франції, яка, на жаль, переживає серйозну проблему зі злочинністю через їхнє абсолютно жахливе ставлення до імміграції», — видав президент США.

Джордж Клуні з дружиною та Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп також перейшов на особистості та назвав Джорджа Клуні посереднім актором, який прославився не через свою кінороботу, а через політичні заяви. Також президент США вважає погляди артиста неправильними, оскільки той «скаржиться на здоровий глузд у політиці».

«Клуні отримав більше розголосу завдяки політиці, ніж завдяки своїм дуже небагаточисленним та абсолютно посереднім фільмам. Він зовсім не був кінозіркою, він був просто пересічним хлопцем, який постійно скаржився на здоровий глузд у політиці», — заявив Трамп.

Відповідь від Джорджа Клуні не змусила на себе довго чекати. Актор в’їдливо відповів, що згоден з бажанням Трампа «зробити Америку знову великою», але вже від листопада, натякнувши на проміжні вибори до Палати представників та нижньої палати Конгресу США.

Джордж Клуні / © Associated Press

Зазначимо, Джордж Клуні й раніше публічно висловлювався з критикою політики Дональда Трампа. Тим часом президент США називає його «невдалим політичним експертом».

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що Джордж Клуні отримав громадянство Франції. Артист пояснив це тим, що в країні, на відміну від США, більше цінується приватність.