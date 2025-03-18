Дональд Трамп заснув просто під час молебню в США: дружина Меланія насмішила реакцією

У Мережі це розцінили як зневагу до релігійного процесу.

Президент США Дональд Трамп оскандалився своєю появою на публіці.

Американський лідер відвідав національну молебню разом зі своєю дружиною Меланією Трамп. Утім, під час релігійного процесу політик задрімав просто на публіці, що й зазнімкували очевидці. Відповідне відео опублікували у TikTok.

Цікаво, що Меланія у цей час елегантно намагалася перешкодити скандальному чоловікові й не допустити чергового сорому. Тож не вигадала нічого кращого, як уїдливим поглядом мовчки виказати йому усе, що думає. Щоправда, Трамп вже майже бачив свій перший сон, тому такі знаки з боку коханої не помітив. Вона ж, своєю чергою, просто відвернулася від скандального лідера США і важко змирилася.

Дональд Трамп оконфузився просто у соборі Вашингтону

"Під час Національної молитовної служби президент Дональд Трамп намагався не заснути, що спонукало першу леді Меланію Трамп непомітно втрутитися, щоб тримати його напоготові", - написали автори відео під ніком sammagdam.

До слова, у коментарях під відео розгорілися палкі дискусії. Одні кепкують над поведінкою Трампа, а інші ж зауважують, що це дуже зневажливо і "ганебно" з боку президента, тим паче під час молебню.

Він сподівається, що все це буде великим сном

Це не дуже розумно

Вона подумала, що це міг бути інсульт

Ганебний вчинок

Нагадаємо, нещодавно у КМДА пояснили, чому Андрій Білоус після звинувачень у домаганнях до студенток повернувся до роботи в Молодому театрі.

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