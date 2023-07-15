Доньці Володимира Зеленського - 19: близька подруга Олександри розповіла про її життя

Сьогодні, 15 липня, у родині президента України Володимира Зеленського свято - свій 19-й день народження святкує його донька Олександра.

У цей день дівчина отримує чимало привітань не лише від рідних, а й від усіх українців. Теплими спогадами про дружбу з Олександрою також поділилася в ефірі "Сніданку. Вихідний" її близька подруга дитинства, донька телеведучої Олени Кравець, Марія.

Під час навчання у школі дівчата були дуже близькі, адже постійно перетиналася на знімальному майданчику "Вечірнього кварталу" та товаришували сім'ями. Олександра завжди була душею компанії у школі та мала багато друзів.

"У нас була така компанія дітей "Кварталу" і ми усі були законектчені одне з одним. Наші батьки були завжди разом і ми були завжди разом. Я згадую це як час легкості, безтурботності, я все це з теплом згадую. Усі хотіли з нею грати та дружити, і це якось відчувалося. У її сторону завжди перевага, у гарному сенці. З нею завжди було цікаво", - пригадала Марія Кравець.

Олександра Зеленська

Олександра Зеленська

Проте, через повномасштабну війну в Україні, Олександрі довелося припинити вести соцмережі та як раніше спілкуватися з друзями. Ба більше, зараз дівчина не має змоги бачитися і зі своїм татом.

"Знаючи їхню сім'ю якось, мені складно уявити, як у них все змінилося в середині родини. Вона була більше татова донечка. Вона дуже сильно любить своїх батьків. Але між Володимиром і нею був дуже тісний зв'язок. Те, що зараз відбувається дуже для неї складно, як і для нас усіх", - розповіла Марія.

Володимир Зеленський з дітьми та дружиною / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Зараз Марія та Олександра не підтримують такий тісний зв'язок, адже донька президента не стала заводити нових сторінок у соцмережах та взагалі обмежила коло контактів.

"Я зараз взагалі не знаю її жодної сторінки у соцмережах. Але було б цікаво, як складається її життя. Вона дуже добра дівчинка, дуже світла. Я бажаю миру, миру твоїй сім'ї, хочеться, щоб ти кайфувала від цього життя, настав мир і нічого не бійся, усе вийде",- сказала Марія.

Олександра Зеленська

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський розповів, що його донька Олександра та син Кирило зараз перебувають в Україні. Донька президента навчається в одному з українських вишів на юриста - вона успішно склала іспити та перейшла на другий курс.

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