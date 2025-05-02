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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
479
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Донька 69-річного Білла Гейтса розсекретила невиліковну хворобу мільярдера: "Це кумедно"

Бізнесмен не часто говорив про свій розлад на публіці.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Білл Гейтс з донькою Фібі

Білл Гейтс з донькою Фібі / © Associated Press

Донька відомого американського бізнесмена Білла Гейтса, який нещодавно визнав помилкою розлучення з матір'ю своїх дітей, розкрила хворобу, яку він приховував.

22-річна Фібі Гейтс заявила, що у її зіркового тата діагностували один із розладів аутистичного спектру (РАС). Зокрема, мова йде про синдром Аспергера. В одному з подкастів Call Her Daddy дівчина пояснила, що недуга і є причиною "соціальної незграбності" мільярдера та його скутості, пише The Independent.

До слова, люди з таким розладом схильні до повторюваних дій, проявляють труднощі з розумінням емоцій, про які сигналізують жести, міміка та решта. І це може ускладнювати спілкування й призводити до нерозуміння в побутових або професійних ситуаціях. Водночас з тим багато людей із синдромом Аспергера володіють високим інтелектом, винятковою пам’яттю або здатністю глибоко занурюватися в улюблену справу.

Білл Гейтс / © Associated Press

Білл Гейтс / © Associated Press

Своєю чергою, Фібі говорить, що вона сприймає поведінку тата з гумором і не вбачає у цьому катастрофи: "Як на мене, то це кумедно, бо мій тато досить незграбний у спілкуванні. Він сам казав, що в нього синдром Аспергера. Тож для мене це справді має доволі смішний вигляд".

Нагадаємо, нещодавно гуморист Володимир Жогло розповів про виховання 4-річного сина з аутизмом і звернувся до батьків зі схожими дітьми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
479
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