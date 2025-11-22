Донька 70-річного Вілліса зворушила зізнанням про його боротьбу з деменцією та як він змінився

Брюс і Румер Вілліс / © Getty Images

Реклама

Старша донька голлівудського актора Брюса Вілліса поділилася щирими й водночас болючими подробицями про стан свого батька, який бореться з лобно-скроневою деменцією.

В Instagram 37-річну Румер запитали, як почувається її тато. Вона зізналася, що саме це питання чує найчастіше. За словами Румер, 70-річний Вілліс «почувається добре настільки, наскільки може людина з таким діагнозом». Водночас вона зазначила, що хвороба суттєво змінює сприйняття реальності й впливає на їхні стосунки.

Брюс і Румер Вілліс / © instagram.com/rumerwillis

Попри це, донька актора наголошує, що щодня відчуває вдячність за можливість бути поруч. Для неї найцінніше — можливість обійняти свого батька і подарувати йому тепло. Вона зізналася, що хоч Брюс уже не той батько, яким вона його пам’ятає з дитинства, інколи в його погляді все ще спалахує «та сама іскра», яка додає їй сил і надії.

Реклама

«Я така вдячна, що коли я підходжу й обіймаю його — незалежно від того, чи впізнає він мене чи ні — він може відчути любов, яку я йому даю, і я так само. Тож це справді приємно», — розчулила Румер.

Нагадаємо, нещодавно помер український співак Лесик Турко на тлі низки хвороб — що відомо про його останні роки життя.