ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
1 хв

Донька 70-річного Вілліса зворушила зізнанням про його боротьбу з деменцією та як він змінився

Румер розповіла про зустрічі з рідною людиною та його стан зараз.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Брюс і Румер Вілліс

Брюс і Румер Вілліс / © Getty Images

Старша донька голлівудського актора Брюса Вілліса поділилася щирими й водночас болючими подробицями про стан свого батька, який бореться з лобно-скроневою деменцією.

В Instagram 37-річну Румер запитали, як почувається її тато. Вона зізналася, що саме це питання чує найчастіше. За словами Румер, 70-річний Вілліс «почувається добре настільки, наскільки може людина з таким діагнозом». Водночас вона зазначила, що хвороба суттєво змінює сприйняття реальності й впливає на їхні стосунки.

Брюс і Румер Вілліс / © instagram.com/rumerwillis

Брюс і Румер Вілліс / © instagram.com/rumerwillis

Попри це, донька актора наголошує, що щодня відчуває вдячність за можливість бути поруч. Для неї найцінніше — можливість обійняти свого батька і подарувати йому тепло. Вона зізналася, що хоч Брюс уже не той батько, яким вона його пам’ятає з дитинства, інколи в його погляді все ще спалахує «та сама іскра», яка додає їй сил і надії.

«Я така вдячна, що коли я підходжу й обіймаю його — незалежно від того, чи впізнає він мене чи ні — він може відчути любов, яку я йому даю, і я так само. Тож це справді приємно», — розчулила Румер.

Нагадаємо, нещодавно помер український співак Лесик Турко на тлі низки хвороб — що відомо про його останні роки життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
237
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie