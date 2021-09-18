Донька Ахтема Сеітаблаєва вийшла заміж: режисер показав фото з весілля

Назли одружилася у Туреччині.

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв видав заміж свою старшу доньку.

Весілля 26-річної акторки Назли відбулося у Кемері, що в Туреччині. У своєму Instagram знаменитість опублікував фото з події та похизувався красунею-нареченою.

Ахтем Сеітаблаєв з донькою / instagram.com/seitablaiev

"Весілля доньки... Не очікував, що буду так хвилюватися", – зізнався Ахтем.

Також зірка показав фото молодят.

Донька Ахтема Сеітаблаєва з чоловіком / instagram.com/seitablaiev

Судячи зі світлин Назли у її сторіз, церемонія відбулася у вузькому родинному колі.

Ахтем Сеітаблаєв на весіллі доньки / instagram.com/stbl.n

Наречена обрала розкішну білу сукню, розпустила довге волосся та зробила локони.

Донька Ахтема Сеітаблаєва / instagram.com/stbl.n

instagram.com/stbl.n

У коментарях колеги Ахтема привітали його з весіллям доньки.

"Вітання!!! Хай молодята будуть щасливими завжди!" – написала Соломія Вітвіцька

"Любові, радості, ніжності, розуміння!!!" – побажала Олеся Жураківська

"Щастя їй!!!" – зазначила Іванна Онуфрійчук

Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу "Вітер кохання" оголосила про заручини та показала, як їй освідчився коханий. Ебру Шахін вийде заміж за баскетболіста Чеді Османа.

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