Донька Ахтема Сеітаблаєва вийшла заміж: режисер показав фото з весілля

Назли одружилася у Туреччині.
Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв видав заміж свою старшу доньку.
Весілля 26-річної акторки Назли відбулося у Кемері, що в Туреччині. У своєму Instagram знаменитість опублікував фото з події та похизувався красунею-нареченою.
"Весілля доньки... Не очікував, що буду так хвилюватися", – зізнався Ахтем.
Також зірка показав фото молодят.
Судячи зі світлин Назли у її сторіз, церемонія відбулася у вузькому родинному колі.
Наречена обрала розкішну білу сукню, розпустила довге волосся та зробила локони.
У коментарях колеги Ахтема привітали його з весіллям доньки.
- "Вітання!!! Хай молодята будуть щасливими завжди!" – написала Соломія Вітвіцька
- "Любові, радості, ніжності, розуміння!!!" – побажала Олеся Жураківська
- "Щастя їй!!!" – зазначила Іванна Онуфрійчук
Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу "Вітер кохання" оголосила про заручини та показала, як їй освідчився коханий. Ебру Шахін вийде заміж за баскетболіста Чеді Османа.