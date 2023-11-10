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Донька актора-путініста Машкова відмовилася від по батькові і змінила російське громадянство

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Донька актора-путініста Машкова відмовилася від по батькові і змінила російське громадянство

Марія Машкова / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Артистка почала своє життя з чистого аркушу.

Донька російського актора-путініста Володимира Машкова, акторка Маша Машкова повідомила шанувальникам про важливі зміни у її житті.

Так, зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram, що вона відмовилася від свого по батькові і позбулася російського громадянства. За словами Машкової, тепер вона просто Masha Mashkova. Також артистка отримала американський паспорт:

"Трохи новин з мого нового життя: 1. Пофарбувала волосся в блонд (обов'язково для нового життя!) 2. Приєдналася до мого чоловіка та доньок – стала громадянкою Америки. Тепер я можу голосувати та бути в журі. 3. Змінила ім'я (раніше Машкова Марія Володимирівна), відтепер - нова особа: Маша Машкова", - гордо повідомила акторка.

Марія Машкова змінила громадянство / © instagram.com/masha_mashkova_official
Марія Машкова змінила громадянство / Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Також Машкова поділилася, що найближчим часом відбудеться її дебют в американському серіалі та кіно.

Марія Машкова та Володимир Машков / ©
Марія Машкова та Володимир Машков

Як відомо, з початком повномасштабної війни Маша Машкова підтримала Україну і публічно засудила країну-терористку Росію. Та іншої думки притримується батько артистки, відомий російський актор Володимир Машков. Він зізнається у любові до кривавого диктатора Путіна і підтримує геноцид українців. Через таку позицію батька Машкова не раз з ним сварилася і, врешті, взагалі припинила спілкуватися.

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Дата публікації
Перегляди
946
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