Донька актора Вертинського показала його вперше після складної операції на серці

Донька актора Вертинського показала його вперше після складної операції на серці

Два тижні тому Народний артист України Олексій Вертинський переніс декілька серйозних операцій на серці.

Як повідомила донька Олексія Вертинського, акторка Ксенія Вертинська, її знаменитий тато після перенесених операцій почувається добре.

Його виписали з лікарні і наразі він перебуває на домашній реабілітації. На сторінці в Instagram Вертинська розмістила спільне фото з батьком, де він щиро усміхається:

"З радістю повідомляю, що виписали і тепер ми проходимо реабілітацію. Дякую всім за теплі слова підтримки та побажання одужання. Яке щастя знати, що коли трапляється біда, ти не залишаєшся з нею наодинці. Гарна видалась субота. Обіймаю кожного", - підписала фото Вертинська.

Фото: instagram.com/kseniyavertinska

Нагадаємо, що два тижні тому донька Олексія Вертинського Ксенія звернулася по фінансову допомогу до українців і попросила допомогти зібрати гроші на операцію батьку. Буквально за добу люди відгукнулися і допомогли зібрати необхідну суму.

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