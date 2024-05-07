Донька актора Вертинського розповіла, як рятувала батька під час війни та як працювала масажисткою

Донька народного артиста України Олексія Вертинського - акторка Ксенія Вертинська – розповіла, як рятувала батька під час війни та як вимушено працювала масажисткою, аби заробити кошти.

Так, майже два роки тому Вертинському зробили складну операцію на серці. Ксенія зізналась, що саме вона наполягла та вмовила батька, аби він пройшов відповідні обстеження. Ситуація виявилася критичною, і операція була просто терміново необхідною.

"У зв'язку з втратою мами 10 років тому я контролюю якісь речі. Кажу: "Тату, треба здати такі аналізи…". Це було тяжко. Ситуація була настільки тяжкою, що нам сказали, що ще дві години і все. Коли мені сказали: "Як він сам доїхав? Тут ми вже б тягли труп", і це доходить до тебе, у тебе виникає рефлексія", - розповіла акторка на проєкті "Ранок у великому місті".

Олексій Вертинський із донькою та онукою / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

На початку повномасштабної війни актори втратили свій заробіток, тож платити за операцію було просто нічим. Вертинська тоді зверталася за допомогою до українців. Акторка розуміла, що однозначно відгукнуться колеги. Утім, артистка була приголомшена, що лише за добу українці допомогли зібрати необхідну суму.

"Вся Україна настільки його любить, для мене це стало відкриттям. Люди і писали, і телефонували. Колеги – це для мене зрозуміло. Це круто усвідомлювати, що ти не один", - розповіла артистка.

Олексій Вертинський із донькою / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

Сама Ксенія теж не сиділа, склавши руки. Акторка змінила професію та пішла працювати масажисткою, аби заробляти кошти.

"Мені пощастило, тому що у клініку знайомої лікарки потрібен був естетист. Оскільки я не маю медичної освіти, я не можу робити уколи чи мати справи з кров'ю, але масажі обличчя, тіла і всього іншого вона мене навчила. Я це робила, пропрацювала 8-9 місяців", - поділилася артистка.

Донька Олексія Вертинського / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

До речі, сам Олексій Вертинський теж розповів, як почувається після операції. За словами актора, йому стало краще. Утім, він наголосив, що "старість його вже наздоганяє". Артист зізнається, що йому, мабуть, час на пенсію, однак він розуміє, що глядач не відпустить.

"Не знаю, живу та й живу. Просто не хочеться якось внутрішньо змиритися з тим, що старість тебе наздогнала. Потихеньку старію. Я відчуваю, що вже час зав'язувати, але хто ж тебе відпустить", - розповів актор.

Олексій Вертинський

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка розповіла, що йому робитимуть складну операцію на серці. Артист вже знайшов лікарню, де він перенесе хірургічне втручання.

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