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Донька Алека Болдвіна показала чималий животик у бікіні та розповіла, на якому вона місяці вагітності

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Донька Алека Болдвіна показала чималий животик у бікіні та розповіла, на якому вона місяці вагітності

Айрленд Болдвін / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Модель поділилася новими світлинами.

Старша донька голлівудського актора Алека Болдвіна, модель Айрленд Болдвін, насолоджується періодом вагітності. 

На своїй сторінці в Instagram донька зірки похизувалася чималим животиком на нових фото. Айрленд позувала у мінібікіні. Також модель пожартувала, що тепер усі вбрання для неї замалі.

"Жоден з моїх бікіні більше не підходить мені", - пожартувала Болдвін.

Айрленд Болдвін / © instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Айрленд Болдвін / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

До того ж, донька Болдвіна розсекретила, на якому місяці вагітності вона зараз перебуває та які незвичні харчові звички в неї з'явилися. Виявилося, що вже за три місяці в моделі має народитися первісток. 

Айрленд Болдвін / © instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Айрленд Болдвін / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

"Шість місяців! Час для Суперкубку, ванільного морозива з гострим соусом усередині. Щасливої неділі", - підписала світлини Айрленд.

Айрленд Болдвін / © instagram.com/irelandbasingerbaldwin
Айрленд Болдвін / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Нагадаємо, про те, що 27-річна Айрденд Болдвін та її коханий Андре Аллен Анжос вперше стануть батьками, стало відомо у січні. Модель поділилася з фанами знімком з УЗД та повідомила радісну новину своїм шанувальникам.

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Дата публікації
Перегляди
316
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