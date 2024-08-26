Донька Алена Делона після смерті батька показала останні фото з ним: "Не зможу жити без тебе"

Донька легендарного французького актора Алена Делона Анушка вперше після смерті тата вийшла на зв'язок з фанами.

За два дні після похорону дівчина зробила допис в Instagram, у якому зворушливо попрощалася з батьком. Зокрема, розмістила їхнє спільне фото, на якому вона обіймає зірку. На ще одному знімку Анушка показала, як міцно тримала руку батька. Можна припустити, що саме це фото було зроблено в останні дні життя Алена Делона.

Ален Делон з донькою

Ален Делон з донькою

Вшанувати пам'ять покійного Алена, 33-річна донька вирішила цитатою, але не стала вказувати її джерело. Можливо, саме це були останні слова Анушки, вимовлені татові в останні хвилини його життя у будинку.

"Я збережу тебе в своєму серці. Щоб мій страх зник. Перш за все, не кажи нічого, не кажи нічого, надто добре... Там... Я люблю тебе, ти знаєш, тільки ти знаєш наскільки. Я ніколи... Ніколи не зможу жити без тебе. Я тебе люблю, а ти? Тату, я люблю тебе, тату", - довела до сліз Анушка.

Нагадаємо, легендарний 88-річний актор Ален Делон помер 18 серпня. Раніше редакція сайту ТСН.ua розповідала, як зірка став популярним, від яких хвороб страждав та що говорив про Україну.

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