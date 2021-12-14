Донька Анастасії Заворотнюк у бікіні похизувалася пишним бюстом та пласким животиком

Анна відпочиває на Мальдівах.

Донька зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком мозку – Анна – вирішила трохи розслабитися та полетіла з подругами у відпустку.

Так, компанія відпочиває на Мальдівах. На сторінці в Instagram дівчина показує, як минають дні на райському острові та похизувалася стрункою фігурою у бікіні. На опублікованому знімку красуня позувала у басейні у рожевому купальнику у вигляді мордочки кота, демонструючи плаский животик і пишний бюст.

Анна Заворотнюк / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Зі свого боку, підписники зробили Заворотнюк компліменти у коментарях під публікацією.

Дівчина-бомба

Красуня

Ти просто вогонь, наша юна леді

Сексі

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