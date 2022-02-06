Донька Анастасії Заворотнюк відреагувала на "злив" у Мережу фото онкохворої акторки

Своєю відповіддю Анна побічно підтвердила, що на знімку її мама.

Донька онкохворої акторки Анастасії Заворотнюк – Анна – відреагувала на те, що фото її мами "злили" у Мережу.

Так, нещодавно з'явилася світлина зірки "Моєї прекрасної няні", яка вже понад два роки бореться з раком мозку. На стопкадрі із вуличних камер відеоспостереження, за кермом авто сидить чоловік артистки, фігурист Петро Чернишов, а поруч із ним напівлежить жінка. Низка росЗМІ почали писати, що це саме Заворотнюк, зовнішність якої сильно змінилася через хворобу та лікування.

Тепер своєю публікацією в Instagram-stories Анна побічно підтвердила, що на знімку дійсно її мама. Користувачі поцікавилися у дівчини, як вона ставиться до того, що "якісь покидьки злили фото". У відповідь блогерка не заперечила, що на світлині її рідна людина, та написала: "Не розумію, як люди не бояться, бо всі ми під Богом ходимо".

Анна Заворотнюк / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Також Заворотнюк в сторіз запостила повідомлення на її підтримку. Хтось запитав, коли ж від Анни та її мами відчепляться люди. Дівчина доповнила відгук: "Не кажіть... Ну що тут лізти? Хворіє людина, важко хворіє. Немає сил ділитися цим, що незрозумілого?".

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