- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 128
- Час на прочитання
- 1 хв
Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта закінчила коледж під новим прізвищем: яку освіту вона здобула
Спадкоємиця колишнього зіркового подружжя відгуляла випускний.
Донька американських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта закінчила коледж під новим прізвищем.
Йдеться про 21-річну Захару. Її Анджеліна Джолі удочерила 2005 року, а згодом й Бред Пітт оформив документи про спільну опіку. Дівчина цьогоріч закінчила коледж Спелмана, що в місті Атланті, США. Захара здобула ступінь бакалавра з психології, про що пише TMZ.
У доньки Джолі та Пітта вже відбувся випускний. На урочистій частині була присутня й акторка, яка підтримувала Захару. А от Бреда Пітта серед запрошених гостей не було.
Окрім того, Захара чітко дала зрозуміти, що повністю відмежувалась від батька. У неї раніше було подвійне прізвище — Джолі-Пітт. Проте на урочистій частині випускного її представили як Захару Джолі.
Зазначимо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт від 2016 року не перебувають в стосунках. Тим не менш, їх поєднують спільні діти — троє біологічних та названих. Після розлучення акторів вони уникають зіркового батька, не спілкуються з ним та відмовляються від його прізвища.
Нагадаємо, раніше редакція сайт ТСН.ua писала подробиці особистого життя Бреда Пітта. Пропонуємо пригадати його розірвані заручини з Гвінет Пелтроу та скандальне розлучення з Анджеліною Джолі.