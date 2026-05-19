ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта закінчила коледж під новим прізвищем: яку освіту вона здобула

Спадкоємиця колишнього зіркового подружжя відгуляла випускний.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Анджеліна Джолі з донькою Захарою

Анджеліна Джолі з донькою Захарою / © Associated Press

Донька американських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта закінчила коледж під новим прізвищем.

Йдеться про 21-річну Захару. Її Анджеліна Джолі удочерила 2005 року, а згодом й Бред Пітт оформив документи про спільну опіку. Дівчина цьогоріч закінчила коледж Спелмана, що в місті Атланті, США. Захара здобула ступінь бакалавра з психології, про що пише TMZ.

У доньки Джолі та Пітта вже відбувся випускний. На урочистій частині була присутня й акторка, яка підтримувала Захару. А от Бреда Пітта серед запрошених гостей не було.

Анджеліна Джолі з донькою Захарою / © Associated Press

Анджеліна Джолі з донькою Захарою / © Associated Press

Окрім того, Захара чітко дала зрозуміти, що повністю відмежувалась від батька. У неї раніше було подвійне прізвище — Джолі-Пітт. Проте на урочистій частині випускного її представили як Захару Джолі.

Зазначимо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт від 2016 року не перебувають в стосунках. Тим не менш, їх поєднують спільні діти — троє біологічних та названих. Після розлучення акторів вони уникають зіркового батька, не спілкуються з ним та відмовляються від його прізвища.

Нагадаємо, раніше редакція сайт ТСН.ua писала подробиці особистого життя Бреда Пітта. Пропонуємо пригадати його розірвані заручини з Гвінет Пелтроу та скандальне розлучення з Анджеліною Джолі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie