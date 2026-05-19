Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта закінчила коледж під новим прізвищем: яку освіту вона здобула

Анджеліна Джолі з донькою Захарою / © Associated Press

Донька американських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта закінчила коледж під новим прізвищем.

Йдеться про 21-річну Захару. Її Анджеліна Джолі удочерила 2005 року, а згодом й Бред Пітт оформив документи про спільну опіку. Дівчина цьогоріч закінчила коледж Спелмана, що в місті Атланті, США. Захара здобула ступінь бакалавра з психології, про що пише TMZ.

У доньки Джолі та Пітта вже відбувся випускний. На урочистій частині була присутня й акторка, яка підтримувала Захару. А от Бреда Пітта серед запрошених гостей не було.

Окрім того, Захара чітко дала зрозуміти, що повністю відмежувалась від батька. У неї раніше було подвійне прізвище — Джолі-Пітт. Проте на урочистій частині випускного її представили як Захару Джолі.

Зазначимо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт від 2016 року не перебувають в стосунках. Тим не менш, їх поєднують спільні діти — троє біологічних та названих. Після розлучення акторів вони уникають зіркового батька, не спілкуються з ним та відмовляються від його прізвища.

