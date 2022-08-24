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Донька Анджеліни Джолі приголомшила схожістю з татом Бредом Піттом: рідкісні фото 14-річної Вів'єн

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Донька Анджеліни Джолі приголомшила схожістю з татом Бредом Піттом: рідкісні фото 14-річної Вів'єн

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Associated Press

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала театральну виставу у Філадельфії разом із донькою Вів’єн.

Після гучного розлучення Анджеліни Джолі із Бредом Піттом стосунки голлівудської акторки з дітьми часом були непрості. Однак зіркова мама намагається більше часу проводити зі своїми спадкоємцями.

Так, днями Джолі разом із 14-річною донькою Вів'єн відвідала виставу "Dear Evan Hansen" у Філадельфії. Виявилося, що донька Джолі та Пітта просто обожнює театр і вже вдруге відвідує цей мюзикл.

За лаштунками Вів'єн та Анджеліна познайомилися з актором Ентоні Норманом та зробили спільне фото, яке пізніше з'явилося на сторінці спектаклю в Instagram. На світлинах донька голлівудської акторки мала по-справжньому щасливий вигляд.

Користувачі у Мережі були дуже раді нарешті побачити, як подорослішала Вів'єн, адже дівчина нечасто з'являється на фото. Коментатори зазначили, що 14-річна дівчинка більше схожа на тата, Бреда Пітта.

  • Вона так схожа на Бреда Пітта!
  • Мені вона дуже нагадує свого тата!
  • Як же вона схожа на свого батька!
  • Пробач, Енджи, але вона копія Бреда!

Нагадаємо, що навіть через шість років після розставання Анджеліна Джолі і Бред Пітт не можуть знайти порозуміння щодо опіки над шістьма дітьми. Нещодавно зірка "Лари Крофт" показала рани на тілі після того, як її побив ексчоловік.

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