Донька Анджеліни Джолі приголомшила схожістю з татом Бредом Піттом: рідкісні фото 14-річної Вів'єн

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала театральну виставу у Філадельфії разом із донькою Вів’єн.
Після гучного розлучення Анджеліни Джолі із Бредом Піттом стосунки голлівудської акторки з дітьми часом були непрості. Однак зіркова мама намагається більше часу проводити зі своїми спадкоємцями.
Так, днями Джолі разом із 14-річною донькою Вів'єн відвідала виставу "Dear Evan Hansen" у Філадельфії. Виявилося, що донька Джолі та Пітта просто обожнює театр і вже вдруге відвідує цей мюзикл.
За лаштунками Вів'єн та Анджеліна познайомилися з актором Ентоні Норманом та зробили спільне фото, яке пізніше з'явилося на сторінці спектаклю в Instagram. На світлинах донька голлівудської акторки мала по-справжньому щасливий вигляд.
Користувачі у Мережі були дуже раді нарешті побачити, як подорослішала Вів'єн, адже дівчина нечасто з'являється на фото. Коментатори зазначили, що 14-річна дівчинка більше схожа на тата, Бреда Пітта.
- Вона так схожа на Бреда Пітта!
- Мені вона дуже нагадує свого тата!
- Як же вона схожа на свого батька!
- Пробач, Енджи, але вона копія Бреда!
Нагадаємо, що навіть через шість років після розставання Анджеліна Джолі і Бред Пітт не можуть знайти порозуміння щодо опіки над шістьма дітьми. Нещодавно зірка "Лари Крофт" показала рани на тілі після того, як її побив ексчоловік.
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