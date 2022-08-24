Донька Анджеліни Джолі приголомшила схожістю з татом Бредом Піттом: рідкісні фото 14-річної Вів'єн

Після гучного розлучення Анджеліни Джолі із Бредом Піттом стосунки голлівудської акторки з дітьми часом були непрості. Однак зіркова мама намагається більше часу проводити зі своїми спадкоємцями.

Так, днями Джолі разом із 14-річною донькою Вів'єн відвідала виставу "Dear Evan Hansen" у Філадельфії. Виявилося, що донька Джолі та Пітта просто обожнює театр і вже вдруге відвідує цей мюзикл.

За лаштунками Вів'єн та Анджеліна познайомилися з актором Ентоні Норманом та зробили спільне фото, яке пізніше з'явилося на сторінці спектаклю в Instagram. На світлинах донька голлівудської акторки мала по-справжньому щасливий вигляд.

Користувачі у Мережі були дуже раді нарешті побачити, як подорослішала Вів'єн, адже дівчина нечасто з'являється на фото. Коментатори зазначили, що 14-річна дівчинка більше схожа на тата, Бреда Пітта.

Вона так схожа на Бреда Пітта!

Мені вона дуже нагадує свого тата!

Як же вона схожа на свого батька!

Пробач, Енджи, але вона копія Бреда!

Нагадаємо, що навіть через шість років після розставання Анджеліна Джолі і Бред Пітт не можуть знайти порозуміння щодо опіки над шістьма дітьми. Нещодавно зірка "Лари Крофт" показала рани на тілі після того, як її побив ексчоловік.

Читай також: