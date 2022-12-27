Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта поголила голову

Шайло заскочили під час прогулянки у Нью-Йорку.

Біологічна донька знаменитих голлівудських акторів Бреда Пітта і Анджеліни Джолі поголила голову та не на жарт налякала прихильників.

Зокрема, Шайло заскочили папараці, коли вона виходила з магазину. Дівчина була одягнена у короткі шорти та чорне худі. Утім, увагу користувачів привернула саме нова зачіска Шайло.

Так, дівчина поголила голову, нині вона має вкрай коротке волосся. Прихильники доньки знаменитого подружжя почали підозрювати, що Шайло знову замислюється над тим, аби змінити стать.

Для перегляду гортайте праворуч

Нагадаємо, від самого дитинства Шайло одягала хлопчачий одяг, стригла коротко волосся та просила називати її Джоном. Ба більше, у 12 років дівчина почала приймати гормони. Однак згодом Шайло передумала змінювати стать, відростила волосся, почала одягати сукні та навіть робити легкий макіяж.

Шайло Джолі-Пітт / Фото: Getty Images

Читайте також: