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Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта публічно відмовилася від прізвища батька

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта публічно відмовилася від прізвища батька

Анджеліна Джолі з донькою Захарою / Фото: Getty Images

Схоже, Захара не хоче мати нічого спільного з зірковим родичем.

Названа донька зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Захара, схоже, більше не хоче мати нічого спільного зі своїм батьком.

Днями 18-річна дівчина приєдналася до жіночого товариства Альфа Каппа Альфа у коледжі Спелман. Коли вона виступала на церемонії, вона назвалася Захарою Марлі Джолі, спеціально опустивши зі свого подвійного прізвища "Пітт".

"Мене звуть Захара Марлі Джолі. І я приземлилася із Золотого штату в місті, повному ангелів: Лос-Анджелесі, Каліфорнія", - прокричала дівчина на церемонії, пише People.

Донька Джолі і Пітта відмовилася від прізвища батька

Донька Джолі і Пітта відмовилася від прізвища батька

Юзери звернули увагу, що Захара проігнорувала прізвище свого батька Пітт:

  • Я ні на що не натякаю, але я чутко помітив, що Захара не згадала Пітт у своєму прізвищі
  • Хм, Захара сказала, що її прізвище Джолі, а не Джолі-Пітт
  • Я хочу, щоб люди поважали її як людину, яка щойно вголос сказала своє ім'я: Захара. Марлі. Джолі. Нуль згадок прізвища Пітт

Зазначимо, що наразі Захара навчається на другому курсі жіночого коледжу Спелман в Атланті, штат Джорджія.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися сім років тому. У них є троє біологічних дітей - Шайло, якій зараз 17 років, та близнюки Вів'єн та Нокс, яким зараз 15 років.

Також у них є двоє всиновлених дітей – Захара, якій 18, та Пакс, якому 19 років. Також Бред всиновив сина Джолі Меддокса, якого акторка взяла до родини до зустрічі з Піттом.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт з сином Меддоксом і донькою Захарою / © Associated Press
Анджеліна Джолі і Бред Пітт з сином Меддоксом і донькою Захарою / Фото: Associated Press
Бред Пітт з донькою Захарою і сином Паксом / © Getty Images
Бред Пітт з донькою Захарою і сином Паксом / Фото: Getty Images

Подейкують, що 2021 Меддокс першим викреслив зі свого паспорта прізвище Пітт. За прикладом брата тепер, схоже, вчинила Захара.

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Дата публікації
Перегляди
1428
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