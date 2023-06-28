Донька Ані Лорак та Мурата штовхнула у воду доньку його нової дружини під час відпочинку

Нова дружина ексчоловіка співачки Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу Лілія показала, як її донька Олександра проводить час з донькою Мурата та Лорак Софією.

Як відомо, наразі бізнесмен з дружиною і її донькою перебувають на батьківщині Мурата, на відпочинку у Туреччині. Згодом до них прилетіла й 12-річна донька Налчаджиоглу та Лорак.

Ексчоловік Ані Лорак з дружиною і їхніми доньками від попередніх стосунків / Фото: instagram.com/muratnalca

Ексчоловік Ані Лорак з дружиною і їхніми доньками від попередніх стосунків / Фото: instagram.com/muratnalca

Днями родина побувала у відомому аквапарку The land of legends у місті Белек. Там Мурат і Лілія з доньками подивилися на виставу з дельфінами і відпочили в аквапарку.

Також Лілія поділилася коротким відео, на якому 12-річна Софія штовхнула у воду її доньку Олександру. Родина відпочивала біля басейну, а Саша ходила поряд. Раптом до неї підбігла Софія, штовхнула дівчинку і втекла. Коли Олександра вилізла з води, вона поцікавилася, хто її штовхнув, на що Лілія відповіла, що дівчинка має подумати, хто б це міг зробити.

Донька нової дружини Мурата / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Доньки Мурата та Лілії від попередніх стосунків / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Донька Ані Лорак та Мурата / Фото: instagram.com/muratnalca

Зазначимо, що діти Мурата Налчаджиоглу та Лілії від їхніх попередніх стосунків дуже добре ладнають. Дівчата зуміли стати справжніми подругами. Не так давно Мурат показував, як Саша та Софія разом проводять час і чим люблять займатися.

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