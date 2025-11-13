Донька Антоніо Бандераса після заміжжя показала фото казкового весілля та як тато вів її під вінець

Антоніо Бандерас, його донька Стелла з чоловіком / © instagram.com/stellabanderasgriffith

Донька легендарного голлівудського актора Антоніо Бандераса, 29-річна Стелла Бандерас, вперше поділилася з шанувальниками світлинами зі свого весілля, яке зіграла в жовтні.

У своєму Instagram Стелла написала, що ніколи не мріяла про гучне святкування, однак цього разу відчула потребу в символічному ритуалі. Вона разом з коханим Алексом Грушинським прагнула не просто офіційно оформити стосунки, а створити подію, сповнену сенсу, кохання і теплоти для кола найближчих.

«У дитинстві я ніколи не мріяла про велике весілля, але я — та людина, яка любить і шукає сенсу у священних словах. Ми з Алексом хотіли вшанувати сам ритуал весілля, підкреслити силу наміру й силу слів і створити простір, де наші друзі та родина могли б знову об’єднатися, створити нові спогади й отримати максимум радості» — поділилася дівчина.

Стелла Бандерас з чоловіком / © instagram.com/stellabanderasgriffith

Стелла Бандерас з чоловіком / © instagram.com/stellabanderasgriffith

Стелла Бандерас / © instagram.com/stellabanderasgriffith

Новоспечена дружина також розповіла, що не всім гостям було легко приїхати на церемонію, адже її близькі живуть у різних країнах. Саме тому вона особливо вдячна кожному, хто прилетів, щоб провести з нею та Алексом три дні святкування в Іспанії. Водночас Стелла оприлюднила милі кадри з батьками та як тато вів її під вінець.

Особливо емоційною миттю для неї став момент, коли Антоніо Бандерас провів її до вівтаря. Актор не приховував гордості, а його колишня дружина Мелані Гріффіт розчулилася до сліз.

Стелла Бандерас з родиною / © instagram.com/stellabanderasgriffith

Антоніо Бандерас, його донька Стелла з чоловіком / © instagram.com/stellabanderasgriffith

«Дякую всім нашим друзям і родичам за те, що прилетіли з усього світу, щоб три дні святкувати разом із нами. І найбільше дякую моїм прекрасним батькам за те, що вони — найкрутіші, найщедріші й найлюблячіші люди у світі», — зворушливо додала Стелла.

