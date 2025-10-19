- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 1 хв
Донька Антоніо Бандераса вперше вийшла заміж: який вигляд має коханий доньки актора
29-річна Стелла Бандерас вийшла заміж за друга дитинства.
Донька іспанського актора Антоніо Бандераса та Мелані Гріффіт — Стелла Бандерас — вперше вийшла заміж.
Як відомо, коханий Стелли — бізнесмен Алекс Грушинський — є другом дитинства дівчини. Церемонія відбулася в абатстві Ретуерта у Вальядоліді. На святі були присутні лише 200 гостей — найближчі друзі та родичі закоханих. Як пише Gatita Rosa, зірковий батько проводив доньку до вівтаря. Актор зізнався журналістам, що це неймовірно щаслива та гарна новина для всієї родини. За повідомленням медіа, під час весілля Антоніо Бандерас виголосив тост на честь молодят.
"Це було дуже красиво, дуже захоплююче і ми дуже щасливі", — наголосив Бандерас.
Варто зазначити, що пропозицію руки та серця Стелла отримала від обранця торік влітку. Знаменитість та бізнесмен почали зустрічатися 2015 року, але розійшлися 2019-го. За чотири роки пара зрозуміла, що не може жити один без одного, і вирішила відновити роман.
