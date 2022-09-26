Донька Арнольда Шварценеггера показала рідкісне фото дітей від відомого актора

Письменниця Кетрін Шварценеггер вперше за довгий час поділилася світлиною із доньками.
Донька голлівудського актора та політика Кетрін Шварценеггер не часто публікує у своїх соціальних мережах світлини із своїми дочками.
Однак нещодавно у своєму Instagram письменниця все ж поділилася милим фото із дворічною Лайлою Марією та чотиримісячною Елоїз Крістіною. На ньому щаслива матуся у домашньому образі бавиться із дівчатками та щиро посміхається.
"Мої любі дівчата! Це дійсно великий дар - мати доньок", - підписала світлину Кетрін.
У коментарях під дописом підписники Кетрін захопилися її зворушливими кадрами.
- Так виглядає справжнє щастя!
- Це дуже миле фото!
- Прекрасний та щирий кадр!
Двох донечок Шварценеггер виховує у шлюбі із актором Крісом Праттом, відомим за ролями у фільмах "Вартові Галактики" та "Пробудження". Пара одружилася у червні 2019 року.
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