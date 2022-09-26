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Донька Арнольда Шварценеггера показала рідкісне фото дітей від відомого актора

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Донька Арнольда Шварценеггера показала рідкісне фото дітей від відомого актора

Фото: Associated Press

Письменниця Кетрін Шварценеггер вперше за довгий час поділилася світлиною із доньками.

Донька голлівудського актора та політика Кетрін Шварценеггер не часто публікує у своїх соціальних мережах світлини із своїми дочками. 

Однак нещодавно у своєму Instagram письменниця все ж поділилася милим фото із дворічною Лайлою Марією та чотиримісячною Елоїз Крістіною. На ньому щаслива матуся у домашньому образі бавиться із дівчатками та щиро посміхається.

Кетрін Шварценеггер з доньками / © instagram.com/katherineschwarzenegger
Кетрін Шварценеггер з доньками / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

"Мої любі дівчата! Це дійсно великий дар - мати доньок", - підписала світлину Кетрін. 

У коментарях під дописом підписники Кетрін захопилися її зворушливими кадрами. 

  • Так виглядає справжнє щастя!
  • Це дуже миле фото!
  • Прекрасний та щирий кадр!

Двох донечок Шварценеггер виховує у шлюбі із актором Крісом Праттом, відомим за ролями у фільмах "Вартові Галактики" та "Пробудження". Пара одружилася у червні 2019 року. 

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