Донька Арнольда Шварценеггера втретє стала мамою і розсекретила стать та ім'я малюка

Тим часом зірка Голлівуду знову став дідусем.

Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера - письменниця Кетрін Шварценеггер – втретє стала мамою.

Про це знаменитість та її чоловік, актор Кріс Пратт, оголосили в спільному дописі в Instagram. Подружжя повідомило, що в них народився син. Пара назвала його Фордом Фіцджеральдом, а також дала подвійне прізвище - Шварценеггер Пратт.

Зазначається, що новоспечена багатодітна матуся, а також малюк почуваються чудово. Тим часом двоє старших дітей в захваті від появи на світ братика.

"Ми дуже раді повідомити про народження нашого сина, Форда Фіцджеральда Шварценеггера Пратта. Мама і дитина почуваються добре, а брати і сестри Форда в захваті від його появи", - повідомили закохані.

Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт / Фото: Associated Press

Зазначимо, Кетрін Шварценеггер почала зустрічатися з Крісом Праттом влітку 2018 року, а вже 2019-го вийшла за нього заміж. Первісток пари – донька Лайла – з'явилася на світ в серпні 2020 року. Вже у травні 2022-го подружжя стало батьками дівчинки Еліоз. Нині у закоханих народився син Форд. Таким чином Арнольд Шварценеггер втретє став дідусем.

Нагадаємо, нещодавно австралійська акторка Марго Роббі вперше стала мамою. В артистки та її коханого, кінопродюсера Тома Акерлі, народився син.

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