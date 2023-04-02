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Донька Арнольда Шварценеггера захопила рідкісним виходом з чоловіком на прем'єрі фільму

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Донька Арнольда Шварценеггера захопила рідкісним виходом з чоловіком на прем'єрі фільму

Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт / Фото: Associated Press

Письменниця підтримала чоловіка на червоному хіднику.

Донька актора та політика Арнольда Шварценеггера Кетрін вперше за тривалий час вийшла в світ разом зі своїм чоловіком Крісом Праттом

Зіркове подружжя завітало на прем'єру нової анімаційної стрічки "Брати Супер Маріо в кіно" у Лос-Анджелесі. Кетрні підтримала свого коханого, який озвучив головного героя Маріо, на червоному хіднику. 

Для виходу в світ Кетрін обрала чорну оксамитову сукню Lurelly без бретельок з великими вишитими камінням візерунками, а також чорні лаконічні туфлі-човники. Кріс з'явився поруч з дружиною у картатому костюмі бордового кольору. 

Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт / © Associated Press
Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт / Фото: Associated Press

Більше детально свій образ Шварценеггер показала в Instagram, а також додала милу світлину з чоловіком.

Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт / © instagram.com/katherineschwarzenegger
Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

"Вечір побачень", - підписала фото з Крісом Кетрін. 

Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт / © instagram.com/katherineschwarzenegger
Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Нагадаємо, що Кетрін та Кріс одружилися 2019 року. Пара виховує двох спільних донечок - Лайлу Марію та Елоїз Крістіну.

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Дата публікації
Перегляди
734
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