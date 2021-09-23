Донька Бесінгер та Болдвіна у замалому бікіні показала апетитний бюст та сідниці

Донька Бесінгер та Болдвіна у замалому бікіні показала апетитний бюст та сідниці

Айрленд також показала свої недоліки.

Американська акторка та донька зіркового експодружжя Алека Болдвіна та Кім Бесінгер – Айрленд – спричинила фурор в Мережі новою еротичною публікацією.

На сторінці в Instagram 25-річна модель розмістила серію світлин, де показалася у коричневому купальнику. Бікіні було дещо замале на пишний бюст знаменитості, втім, саме так вона і підкреслила апетитні форми.

Айрленд Болдвін / instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Айрленд Болдвін / instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Болдвін також покрутилася на камеру, демонструючи фігуру з різних ракурсів.

Айрленд Болдвін / instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Не посоромилася зірка і показати розтяжки на стегнах.

Айрленд Болдвін / instagram.com/irelandbasingerbaldwin

"Прийняття целюліту, розтяжок, вигинів, екземи, вростань, блідої шкіри, відрослого коріння, волохатих ніг і всіх інших кумедних речей, які роблять мене людиною", – написала акторка.

Айрленд Болдвін / instagram.com/irelandbasingerbaldwin

У відповідь користувачі оцінили і відвертість, і фігуру діджейки.

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