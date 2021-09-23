Донька Бесінгер та Болдвіна у замалому бікіні показала апетитний бюст та сідниці

Айрленд також показала свої недоліки.
Американська акторка та донька зіркового експодружжя Алека Болдвіна та Кім Бесінгер – Айрленд – спричинила фурор в Мережі новою еротичною публікацією.
На сторінці в Instagram 25-річна модель розмістила серію світлин, де показалася у коричневому купальнику. Бікіні було дещо замале на пишний бюст знаменитості, втім, саме так вона і підкреслила апетитні форми.
Болдвін також покрутилася на камеру, демонструючи фігуру з різних ракурсів.
Не посоромилася зірка і показати розтяжки на стегнах.
"Прийняття целюліту, розтяжок, вигинів, екземи, вростань, блідої шкіри, відрослого коріння, волохатих ніг і всіх інших кумедних речей, які роблять мене людиною", – написала акторка.
У відповідь користувачі оцінили і відвертість, і фігуру діджейки.
- Ти красуня
- Неймовірна
- Натуральна краса
Нагадаємо, спокуслива Ріанна у напівпрозорій спідній білизні засвітила пишні груди. Виконавиця захопила новими знімками.