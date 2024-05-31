Донька Бреда Пітта позбулася його прізвища у суді просто на 18-й день народження

Молодша біологічна донька зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – Шайло – відмовилася від прізвища батька у свій день народження.

Вона вже четверта у родині, хто не хоче мати нічого спільного з зірковим батьком. Так, Шайло просто у свій 18-й день народження, 27 травня, подала документи до суду з проханням змінити їй прізвище на мамине – Джолі. Зараз заява розглядається. Про це повідомляє іноземне видання TMZ.

Анджеліна Джолі і Шайло / Фото: Getty Images

Цікаво, що ще з 2021 року Шайло у своїх закритих профілях у соцмережах використовувала виключно прізвище зіркової мами. До того ж нещодавно ширилися чутки, що дівчина хотіла навпаки переїхати до батька та жити з ним і його обраницею. Тепер, вочевидь, її плани на майбутнє змінилися.

До слова, Шайло поки що єдина з дітей експодружжя, хто врегулював питання прізвище саме через суд. Зазначимо, колишнє подружжя виховувало названих дітей Медокса, Пакса та Захару і біологічних – Шайло, Нокса та Вів'єн. З них також відмовилися від прізвища Бреда Пітта 19-річна Захара, 22-річний Медокс і 15-річна Вів'єн, яка віднедавна на своїх режисерських роботах стала підписуватися як Вів'єн Джолі.