Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі через суд позбувається прізвища зіркового батька

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / © Associated Press

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Донька американських акторів Аджеліни Джолі та Бреда Пітта подала документи, аби позбутися від прізвища зіркового батька.

Йдеться про 21-річну Захару, яку артистка удочерила 2005 року. У дівчини було подвійне прізвище Джолі-Пітт. Проте ще в листопаді 2023 року вона припинила використовувати приставку Пітт. Ба більше, навіть коли Зараха випускалась із коледжу, то її вказували як Джолі.

Тепер стало відомо, що названа донька колишнього подружжя офіційно позбувається прізвища зіркового батька. Як пише видання People, Захара ще наприкінці квітня подала заяву до Вищого суду Каліфорнії.

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Анджеліна Джолі з донькою Захарою / © Associated Press

Загалом, раніше від прізвища Пітт відмовилась біологічна донька акторів Шайло. У свій 18-й день народження дівчина подала відповідні документи до суду. Тепер вона офіційно Шайло Джолі. Також від прізвища Пітт відмовляється названий син акторів Меддокс, який вже подав документи до суду. Біологічна донька акторів Вів’єн теж називається як Джолі. Проте за документами у неї досі подвійне прізвище.

Нагадаємо, нещодавно 17-річний син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта закінчив школу. Нокс також здивував оригінальним святкуванням випускного.

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