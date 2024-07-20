Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Донька Бреда Пітта вперше публічно підтвердила зміну свого прізвища на мамине Джолі у газеті

Донька Бреда Пітта вперше публічно підтвердила зміну свого прізвища на мамине Джолі у газеті

Бред Пітт і Шайло / Фото: Associated Press

Відтепер донька зірок позиціонує себе як Шайло Джолі.

Молодша біологічна донька зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – Шайло – зробила публічну заяву у місцевій газеті.

Як відомо, на своє повноліття Шайло подала документи до суду з проханням змінити їй прізвище на мамине – Джолі. Втім, на цьому дівчина не зупинилася й заявила про прагнення позбутися прізвища батька ще й за допомогою публікації в газеті. Відповідне оголошення з'явилося у каліфорнійській газеті "Los Angeles Times". Про це повідомляє видання People.

Анджеліна Джолі з Шайло / © Getty Images
Анджеліна Джолі з Шайло / Фото: Getty Images

До слова, така процедура публічної заяви у газеті продиктована законодавством Каліфорнії. Оскільки прохання змінити прізвище може бути задоволене суддею лише тоді, коли відповідна публікація з'являється в розділі юридичних оголошень у газеті протягом місяця з подання заяви. Таким чином Шайло намагається домогтися прибрати "Пітт" з її подвійного прізвища "Джолі-Пітт". А раніше інсайдер пояснював, чому донька зіркового подружжя має такі рішучі наміри.

Нагадаємо, голлівудський актор Бред Пітт доволі неоднозначно сприйняв намагання доньки позбутися його прізвища. Зірка вже висловив свої емоції на тлі смутку за дітьми.

Читайте також:

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта підкорила своїми енергійними танцями

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта підкорила своїми енергійними танцями

Повʼязані теми:

Наступна публікація