Донька Бреда Пітта вперше публічно підтвердила зміну свого прізвища на мамине Джолі у газеті

Молодша біологічна донька зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – Шайло – зробила публічну заяву у місцевій газеті.

Як відомо, на своє повноліття Шайло подала документи до суду з проханням змінити їй прізвище на мамине – Джолі. Втім, на цьому дівчина не зупинилася й заявила про прагнення позбутися прізвища батька ще й за допомогою публікації в газеті. Відповідне оголошення з'явилося у каліфорнійській газеті "Los Angeles Times". Про це повідомляє видання People.

Анджеліна Джолі з Шайло / Фото: Getty Images

До слова, така процедура публічної заяви у газеті продиктована законодавством Каліфорнії. Оскільки прохання змінити прізвище може бути задоволене суддею лише тоді, коли відповідна публікація з'являється в розділі юридичних оголошень у газеті протягом місяця з подання заяви. Таким чином Шайло намагається домогтися прибрати "Пітт" з її подвійного прізвища "Джолі-Пітт". А раніше інсайдер пояснював, чому донька зіркового подружжя має такі рішучі наміри.

Нагадаємо, голлівудський актор Бред Пітт доволі неоднозначно сприйняв намагання доньки позбутися його прізвища. Зірка вже висловив свої емоції на тлі смутку за дітьми.

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